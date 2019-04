Grote vrijheid voor kopers van kavel in Raalte en Broekland

Eric Milton uit Heino verlaat boksring voor Koningscon­cert in Zwolle

19 april Tenor Eric Milton uit Heino zingt niet alleen maar entertaint ook. Samen met een professioneel orkest. Voor de ‘unexpected voice’ was dat een lang gekoesterde wens. Was, want de tenorzanger geeft vrijdag 26 april een Koningsconcert in het Zwolse theater Odeon.