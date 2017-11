Guus Temmink weer lijsttrekker CDA Raalte

Temmink (49) is jaren actief geweest bij de jongerenafdeling van het CDA en als bestuurslid van het CDA in Raalte. In de gemeenteraad heeft hij er al bijna acht jaar opzitte. Sinds januari 2015 is hij fractievoorzitter.

Ontwikkelen

De CDA-voorman zegt Raalte economisch verder te willen ontwikkelen. ,,We hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in een gezond huishoudboekje waarbij ook ruimte was voor nieuwe investeringen. Deze gezonde basis geeft vertrouwen voor de toekomst. De gemeente is nooit af. Daarom willen we Raalte economisch verder ontwikkelen. Maar we willen ook dat Raalte een gemeente moet blijven waar het veilig is, waar onze kinderen goed kunnen opgroeien, waar we goede zorg hebben en waar we met respect met elkaar omgaan.”