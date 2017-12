Guusta en Johan kochten de synagoge in Raalte: 'We zitten vol ideeën'

Waarom zocht u een ander pand in Raalte?

Guusta Zuurbier: ,,Ik zit in Raalte boven de Wibra aan de Molenhof, de dependance van mijn praktijkruimte bij huis op Den Nul. Maar het is er in het onderkomen in Raalte zo gehorig... Als je praat over bijvoorbeeld problemen in een relatie, wil je niet allerlei geluiden van diverse kanten horen.''

Wat maakt de synagoge tot zo'n geschikte locatie voor jullie?

Zuurbier: ,,Achter het kerkje is een koffieruimte van zeven bij zes meter. Daar komt mijn dependance, een wachtkamer en consultatieruimte. De kerk zelf wordt een stilte- en een bezinningscentrum. Daar kun je bezig zijn met vragen als: 'Wat doe ik op aarde?' Verder zitten we vol met ideëen voor de synagoge, waarop iedereen welkom is.''

Zoals?

Jonker: ,,We denken aan het houden van lezingen, kleinschalige concerten, het inrichten van een kleine bibliotheek. De joodse geschiedenis moet er een plek krijgen. Zo hebben we met Anton Heijmerikx afgesproken dat zijn boek over de joodse samenleving in Raalte er komt te liggen. Op gezette tijden willen we dichters naar de synagoge halen. Nee, een borrel schenken we niet. Die halen mensen maar ergens anders.''

Het is een gemeentelijk monument. De mogelijkheden voor veranderingen aan het gebouw zijn beperkt?