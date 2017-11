Haal- en brengservice voor kringloopwinkel

Per 1 november gaan zorgorganisatie PresZent en kringloopwinkel Timulazu samenwerken in de vorm van een haal- en brengservice. Timulazu was dringend op zoek naar hulp voor de kringloopwinkel en PresZent zocht meer mogelijkheden om in Heino activiteiten voor haar deelnemers te kunnen ontplooien.

,,Wij willen meer bij het dorp betrokken zijn en aansluiten op maatschappelijke initiatieven in Heino. Timulazu is een initiatief dat we graag willen ondersteunen", legt Maarten Broeks, GGZ-agoog bij PresZent, uit. ,,Wij zetten ons beide in voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Timulazu biedt deze zorg in Roemenië en PresZent in Heino. De samenwerking begon met het leveren van oud papier aan Timulazu en al gauw bleek dat Timulazu extra hulp kon gebruiken voor onder meer een haal- en brengservice." En dat is goed voor de algemene ontwikkeling en sociale vaardigheden van deelnemers van PresZent.

PresZent biedt in Heino individuele coaching, dagbesteding en re-integratietrajecten voor mensen die om diverse redenen ondersteuning nodig hebben.

Erg spannend

Broeks: ,,Onze deelnemers vinden het soms moeilijk mensen aan te spreken. Door de haal- en brengservice gaan ze zelf naar de mensen toe en dat vinden ze vaak erg spannend. Ik doe het dan een keer voor en als ze het zelf een paar keer hebben gedaan, wordt het steeds gemakkelijker en leuker. Onze de deelnemers ontvangen zorg en vinden het vaak leuk iets terug te geven. Bij Timulazu helpen ze hun lotgenoten in Roemenië. Hoe mooi is dat."

PresZent werkt ook samen met Natuurmonumenten en er zijn plannen voor interne jobcoaching in samenwerking met ondernemers uit Heino. Ook zijn er contacten met het kernteam Heino, dat het welzijn van het dorp op het oog heeft. Broeks: ,,We zoeken erg diverse activiteiten omdat iedereen anders is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het helpen van een oudere door zijn tuin bij te houden, de organisatie van het Dorpshuus ondersteunen of natuuronderhoud bij Natuurmonumenten."