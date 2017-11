'Haarlerberg, daar wil je rennend over'

Haarle Bijna 400 hardlopers schreven in voor de 16e editie van het Sallands Cross Circuit (SCC), een reeks van tien wedstrijden in drie maanden in Salland. De hardloopreeks begint in Haarle. En daar maken ze er meteen een heel weekend van.

Haarle is komend weekend in de ban van hardlopen. Vertel, wat is er zoal te doen?

,,Voor elke hardloper is er komend weekend in Haarle een passende uitdaging’’, zegt Paul ten Den van de Werkgroep Haarlerbergloop van Stichting Jeugdraad Haarle. ,,Of je nu een beginnend of geoefend loper bent, recreant of wedstrijdloper, de Haarlerberg, daar wil je en ga je rennend overheen. Vorig jaar hebben we de Haarlerbergtrail geïntroduceerd op zaterdag. Doen we nu weer. Zondag is de Haarlerbergloop.''

Dat klinkt behoorlijk sportief. Voor wie is de Haarlerbergtrail op zaterdag bedoeld?

,,De trail van zaterdag is bedoeld voor de serieuze duursporter, die niet houdt van filelopen: er doen maximaal tweehonderd lopers mee. Het is een zware prestatieloop over dertig kilometer over sterk heuvelachtig terrein. Mede door de vele positieve reacties van de lopers vorig jaar na de eerste editie, hebben we besloten er een blijvertje van te maken. Je loopt in het unieke heidelandschap van de Sallandse Heuvelrug, met vele vergezichten. De route gaat, in tegenstelling tot die van de Haarlerbergloop, deels over paden die in het broedseizoen zijn afgesloten. Het voor jezelf nalopen van de route is daarom tussen 15 maart en 15 juli niet mogelijk.’’

Wat is er te verwachten op zondag?

,,Op de drukkere zondag zijn er de jeugdafstanden over één of twee kilometer en daarnaast is er een vijf- en tien-kilometer-loop voor de oudere jeugd en volwassenen. Per leeftijdscategorie zijn er kleine prijzen beschikbaar, maar de nadruk ligt naast op de prestatie ook op de beleving van de natuur. Het is een onverhard, autovrij parcours door bos, heide, maïs- en grasland. Een sport- en natuurbeleving ineen.’’

Als je je niet hebt ingeschreven voor het SCC, kun je dan wel meedoen aan de Haarlerbergtrail of de Haarlerbergloop? En hoe dan?

,,De Haarlerbergloop maakt deel uit van het SCC, maar je kunt je ook gewoon ‘los’ inschrijven voor de wedstrijden in Haarle via onze site: www.haarlerbergloop.nl. Voorinschrijven voor de Haarlerbergtrail (11 november) of de Haarlerbergloop (12 november) kan tot respectievelijk 10 en 11 november, 18.00 uur. Inschrijven voor de Haarlerbergloop kan ook nog op de dag zelf, tot een kwartier voor de start.’’

Het is nogal vermoeiend, al dat hardlopen, wat nou als je helemaal niet wilt hardlopen?

,,Voor het publiek is het gezellig rondom het oude dorpshuis en café De Droadnagel aan de Molenweg in Haarle, waar de start en finish is. De schaapskooi op de enk of het heksenhuisje bij de Palthetoren bieden ook gelegenheid tot aanmoedigen of een ontspannen wandelingetje.’’