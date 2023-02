Hasen en Bülent uit Raalte zamelen geld in voor slachtoffers van de aardbevingen: ‘Elke euro telt’

Wolf in de buurt? Dierenhou­ders in Overijssel krijgen binnenkort waarschu­wing na ‘veel meer aanvallen’

Dierenhouders in Overijssel krijgen binnenkort automatisch een waarschuwing, als er een wolf in de buurt gespot is. De provincie is bezig met een app die dat mogelijk moet maken. „We willen preventief te werk gaan", zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Volgens Ten Bolscher zijn er het laatste half jaar ‘veel meer aanvallen’ van wolven geweest.