Heeft u problemen? Bel het kernteam

De eerste oogst is zichtbaar van de zaadjes die ze in de gemeente Raalte om zich heen hebben gestrooid. In elke kern bevordert een speciaal team de leefbaarheid.

Met bokshandschoenen stralen ze de kracht van Raalte uit. De vergelijking met The A-team is snel gemaakt. Al gaat het er in de Raalter kernen veel gemoedelijker aan toe dan bij de Viëtnam-veteranen uit de oude cultserie op televisie. Maar toch. Heeft u een probleem en kan niemand anders u helpen? Dan kunt u altijd een beroep doen op het kernteam.

Aan tafel

Bevordering van de leefbaarheid. Met dat doel is sinds 2015 in elke kern van de gemeente een speciaal team gevormd. Het dorp Raalte heeft er twee (Raalte-Noord en Raalte-Centrum). Aan tafel zitten zowel professionals als betrokken vrijwilligers die weten wat er speelt in de gemeenschap. Zo zitten in een kernteam bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, dorpshuis, ouderenbonden, kerken en verenigingen. De samenstelling verschilt per kern.

Vijf professionals zijn vaste waarden. De wijkverpleegkundigen Jeannet Kleine Schaars en Heidi Lammertsen schuiven ieder bij een deel van de kernteams aan. Ook de opbouwwerkers Saskia Pijnappel, Roxane de Pina en Silke Schuurman van WijZ Welzijn hebben onderling een verdeling gemaakt.

Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Bijvoorbeeld kan een kernteam eraan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Veilig en verantwoord. Dat geldt voor ouderen, maar bijvoorbeeld ook voor inwoners met een beperking. Een kernteam ziet ook jongeren niet over het hoofd. Extra activiteiten om voor hen de leefbaarheid te bevorderen? Een kernteam kan niets garanderen, maar veel is mogelijk. Van een breiclub tot een speeltuintje. Eventueel roept het kernteam hulp in van de gemeente.

Succesjes

De eerste succesjes zijn geboekt. Enkele voorbeelden. De onderhoudsploeg van sportpark De Belte in Nieuw Heeten is bereid gevonden om in de winter zout te strooien op straat en stoep. Want inwoners, vooral ouderen, klagen over gebrekkige gladheidsbestrijding. Jongeren geven spontaan tablettraining aan ouderen in Mariënheem. Bewoners van Broekland vinden elke donderdagochtend gezelligheid bij elkaar in dorpscentrum de Huuskamer.

Mede dankzij deze en andere resultaten zijn de kernteams niet onopgemerkt gebleven. Steeds vaker grijpen mensen naar de telefoon. De kracht van mond-tot-mondreclame. Ook brengen kernteams elkaar op goede ideeën en komt er samenwerking op gang. Zo kopen Nieuw Heeten en Mariënheem samen elektrische duofietsen in, geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn.