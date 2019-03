Heeten krijgt beschermde opvang voor verslaafden en slachtoffers van loverboys

Voor vrouwen die in de prostitutie zijn beland of verslaafd zijn geraakt aan bijvoorbeeld drugs of alcohol, komt er een beschermde woonlocatie in Heeten. In eerste instantie nemen er zo’n tien vrouwen hun intrek. Er is in de opvang ruimte voor vijfentwintig bewoners.

De hulporganisatie Terwille heeft voor het vrouwenhuis het oog laten vallen op een bestaand pand in Heeten. Waar het gebouw precies staat, houdt ze geheim. ,,We willen de privacy van de bewoners waarborgen’’, verduidelijkt bestuurder Erik de Vos van Terwille.

Buurt

Hij laat weten de vrouwenopvang in Heeten begin april te openen. De buurt van het vrouwenhuis is volgens hem intussen geïnformeerd over de beschermde woonlocatie. ,,Nee hoor, we hebben geen geluiden van verzet gehoord. De contacten met de buurt verlopen goed.’’ De hulporganisatie huurt het pand voor vijf jaar. ,,De naam van de verhuurder geef ik niet prijs.’’

Terwille is in 1998 opgericht door vijf politieagenten die ontevreden waren over de opvang van verslaafden in hun stad Groningen. Intussen profileert de hulpverlener zich als een door de overheid erkende GGZ-instelling, die met meer dan honderd professionals, onder wie psychologen en psychiaters, en tachtig vrijwilligers werkt. Vanuit een christelijke achtergrond biedt de stichting zorg in Noord-Holland, Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Detentie

Heeten wordt na Groningen, Drenthe en een boerderij in Frankrijk de vierde beschermde woonlocatie van Terwille voor vrouwen. ,,We hebben meer ruimte nodig’’, zegt De Vos, ,,voor onder anderen vrouwen die intensievere begeleiding behoeven. Maar we willen ook meer voor vrouwen doen die in detentie hebben gezeten.’’

Bij de hulporganisatie, die cliënten heeft vanaf zestien jaar, was het gebouw in Heeten bekend. ,,We wisten dat er eerder mensen in het pand zorg hebben gekregen. Er zit nog altijd een zorgbestemming op. In het pand komen voor de vrouwen woonruimtes. Ook het beheerdersechtpaar woont in het onderkomen.’’

Dag- en nachtritme

In de beschermde woonplek behandelen professionele hulpverleners de vrouwen. Verder begeleiden vrijwilligers en het beheerdersechtpaar hen. Zo organiseren ze creatieve workshops voor hen. De Vos: ,,De vrouwen leren weer gewoon te leven, met een normaal dag- en nachtritme. Ze leren ook weer nee te zeggen.’’

Het verblijf op de beschermde woonlocatie duurt maximaal twee jaar. Daarna is het de bedoeling dat de vrouwen doorstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen. ,,We denken dat in drie jaar vijfentwintig vrouwen in de opvang Heeten zitten. Uit onze ervaring blijkt dat zo’n kleinschalige opvang goed kan integreren in een wijk. Het beheerdersechtpaar heeft ook een belangrijke taak om het leefbaar te houden in de buurt.’’

Belang