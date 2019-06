Heeten smeedt definitief plan voor eigen dorpsbegroting

Het is de bedoeling dat de inwoners van Heeten vanaf 2020 zelf mogen bepalen waaraan zij het geld uitgeven dat de gemeente Raalte voor hun dorp beschikbaar stelt. De initiatiefgroep heeft het plaatselijke openluchtzwembad uitgekozen als locatie voor een nadere discussie daarover. Onder het motto: ‘Met mekare in de-bad goan!’ In geval van slecht weer wijkt het gezelschap uit naar de kantine van de voetbalclub. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Raadsleden en ambtenaren schuiven ook aan.

De dorpsbewoners kunnen aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, sport of ouderenzorg. Aan de orde komt onder meer ook de rol van gemeenteraad, ambtenaren en Plaatselijk Belang bij deze nieuwe vorm van inspraak. Alsmede het creëren van draagvlak, zowel onder jong als oud. Ook als het om bezuinigingen gaat.

Badkleding

Het motto klinkt jolig, evenals de toezegging dat bezoekers badkleding mogen meenemen. Maar voor de Heetenaren is het wel een serieuze zaak, benadrukt Ruud Elders van de initiatiefgroep. Want voor het eerst kunnen inwoners van een dorp in Overijssel de kans krijgen om zelf een begroting te maken. De gemeenteraad bepaalt aan het einde van dit jaar of zij die bevoegdheid wil delegeren. Voorwaarde daarbij zal zijn dat de Heetenaren hun zaakjes goed voor elkaar hebben en er geen financiële janboel kan ontstaan.

Volgens de initiatiefgroep draait het vooral om samen optrekken voor een leefbaar dorp en een sterke gemeenschap. Geld speelt een minder belangrijke rol. ,,In een filmpje van drie minuten leggen we je uit waar Heeten Begroot om gaat en waar we mee bezig zijn.’’