Heeten vindt bouwen feest belangrijker dan paasvuur

Raaltese Dominique Sjerps schittert met No Label Chair op design­beurs Milaan

11:11 De Raaltese Dominique Sjerps moet nog afstuderen aan vakschool Cibap in Zwolle, maar haar werk was al te zien op de Dutch Design Week en in het Rijksmuseum. Als klap op de vuurpijl schittert haar No Label Chair deze week op de Salone del Mobile in Milaan, de grootste beurs voor interieurontwerp ter wereld.