Heeten: zelfbestuur is meer dan meeste stemmen gelden

De Fliereflui­ter wint meer tijd voor weghalen van safari-tent

17 juni Ofschoon De Flierefluiter was gesommeerd de safari-tent vóór 1 juni te verwijderen van zijn mini-camping, staat het onderkomen er nog steeds. Wanneer de tent nu weg moet zijn, is niet duidelijk. Zowel het speelparadijs in Raalte als de gemeente hullen zich daarover in stilzwijgen.