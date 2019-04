Heetenaren mogen zich uitspreken over ‘eigen’ begroting

Met de vragenlijst wordt onderzocht in hoeverre Heetenaren het belangrijk vinden om inspraak te hebben in beslissingen die over de leefomgeving worden gemaakt en over welke onderwerpen, bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, sport of ouderenzorg, ze graag inspraak willen.

Proefperiode

Het burgerinitiatief draait nu een half jaar. Tijdens de proefperiode is gekeken naar hoe het concept van de burgerbegroting het beste passend gemaakt kan worden en welke onderwerpen belangrijk zijn voor het dorp. Heeten is de eerste gemeenschap in Overijssel die de burgerbegroting in de praktijk brengt.