Heetens zonnepark levert in lente eerste stroom

Het Heetense zonnepark moet komend voorjaar voor het eerst stroom leveren. Dat is de planning van energiecoöperatie Endona, die zo snel mogelijk na de jaarwisseling de schop in de grond wil steken.

,,Om te kunnen starten moest aan drie voorwaarden zijn voldaan'', vertelt voorzitter Peter Stam van Endona, de Heetense coöperatie die sinds 2014 werkt aan de realisering van een park van ruim zevenduizend zonnepanelen aan de rondweg van de N332. ,,Er moest een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn; die is er sinds november 2016. Een maand later kregen we een SDE+ subsidie, waarmee het ministerie van economische zaken duurzame energieproductie wil stimuleren. En nu de gemeente Raalte onze coöperatie een ton subsidie wil verlenen, uitgesmeerd over vijftien jaar, kunnen we als de gemeenteraad daar eind deze maand mee instemt definitieve overeenkomsten sluiten met financiers. Diverse partijen willen dit duurzame energieproject financieren.''

Afhankelijk

Voorzitter Stam en de andere vrijwillige bestuursleden van de energiecoöperatie willen in de laatste maanden van het jaar contracten sluiten met bedrijven die het park uit de braakliggende grond kunnen stampen. ,,We hopen daarmee in januari te kunnen beginnen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het weer. Eind maart, begin april hopen we dat de zonnepanelen in gebruik kunnen worden genomen.''

Bij de aanbesteding van de verschillende werkzaamheden wordt zoveel mogelijk naar plaatselijke en regionale bedrijven gekeken. ,,We beginnen op het dorpsplein en breiden de cirkel indien nodig steeds verder uit. Voor plaatselijke installatiebedrijven bijvoorbeeld is het plaatsen van al die panelen en apparatuur een te grote klus. Dan kijken we in een wijdere regio.''

Onderhoud