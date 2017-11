Heetense geschiedenis met vijf eeuwen uitgebreid

ADC trof paalsporen aan van twaalf boerderijen. Nadere bestudering van de paalpatronen zal nog minstens twee andere boerderijen opleveren. De sporen leveren ook een record op. ,,Een van de boerderijen is 37 meter lang, een ander 35. Zo groot zijn ze nog nooit gevonden in Nederland‘’, zegt Bouman. Of Heeten daarmee in de middeleeuwen al megastallen had, kan Bouman niet zeggen. ,,Van de indeling van de boerderijen is niets over. We weten niet hoeveel vee er stond’’.