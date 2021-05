Heino krijgt een beachveld: grond naast Sporthal Hoogerheyne komende jaren een zandbak

Raalte steunt ‘boycot’ provincie door verkeers­com­mis­sie Mariënheem, maar weer praten is tóch beter

30 april De gemeente Raalte heeft er alle begrip voor dat de verkeerscommissie van Mariënheem uit het overleg met Rijkswaterstaat en de provincie is gestapt. Toegezegde en geplande veilige kruispunten in de provinciale weg N35 door het dorp gaan toch niet door en daar is de verkeerscommissie terecht erg boos over, schrijft burgemeester Martijn Dadema in een brief aan de uitvoerders van de plannen. Toch dringt hij er ook op aan dat beide partijen weer om tafel gaan.