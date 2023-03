Heino mag meedenken over toekomst van dorpsrand: ‘Gebied biedt kansen’

De dorpsrand Heino is het gebied tussen de N35 en de bebouwde kom van Heino. Er speelt veel in dit gebied dat kansen voor de toekomst biedt, geeft de gemeente aan. Denk aan woningbouw, de aanpak van de N35, de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort en klimaat- en energie-opgaven.

In het wensbeeld worden de spelregels voor nieuwe ontwikkelingen en concrete plannen vastgelegd. Na de derde bijeenkomst wordt het wensbeeld aangeboden aan het gemeentebestuur. Twee vorig jaar gehouden bijeenkomsten hebben input opgeleverd voor één toekomstbeeld.

De bijeenkomst op maandag 27 maart vindt plaats bij Bij Ne9en, Canadastraat 9 in Heino. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor één van de drie presentatierondes tussen 19.00 en 21.00 uur via raalte.nl. Na afloop is er ruimte om te reageren bij de praattafels.