Heino mist Hans, de Haarlemmerolie van de Pompdagen

,,Die ene avond in februari hadden we als bestuur van de Pompdagen een vergadering en zaten we ons net af te vragen waar Hans toch bleef. Te laat komen was niets voor hem. Juist op dat moment kregen we het bericht dat hij twintig minuten daarvoor was overleden aan een hartstilstand. Er volgde een doodse stilte. Al snel was de vraag ‘hoe nu verder', maar het antwoord konden we niet meteen die avond geven.”