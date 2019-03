Heinoër Bökkers en Finkers steunen taalvereniging Nedersaksisch

Bökkers, die over een lesbevoegdheid beschikt, zal meewerken aan de ontwikkeling van lesmateriaal in het Nedersaksisch voor het basisonderwijs. Cabaretier Herman Finkers heeft zich ook aangemeld als aspirant-lid van de nieuwe taalvereniging, die zich onder meer zal inspannen voor professionalisering van het onderwijs in de streektaal, die in oktober officieel werd erkend door de Nederlandse staat.

Spieker-Jozef

Bökkers, die een opleiding volgde aan de PABO in Zwolle en de rockacademie in Tilburg, gebruikt het Sallands dialect voor zijn rocknummers. Finkers heeft het Twentse dialect onder meer vereeuwigd in zijn komische kerstverhaal ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie’. Jezus Christus wordt in deze tekenfilm geboren in het Twentse Mariaparochie als zoon van timmerman Spieker-Jozef en diens vrouw Marie.