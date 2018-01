Heinoër krijgt vinger in pap bij zoektocht naar bouwlocaties

Zwembad Raalte dicht, sporthal en spelzaal nog even open

28 januari Het oude zwembad Tijenraan in Raalte is vandaag (zondag) voor de allerlaatste dag geopend. De sluiting is nodig om de verhuizing naar het nieuwe sportcentrum in goede banen te leiden. Niettemin blijven de sporthal en de spelzaal van de oude accommodatie te gebruiken, totdat het nieuwe complex komende vrijdag officieel wordt geopend.