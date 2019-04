Heinose Jan fietst voor zijn Mirjam en MS

video Scholieren ervaren in Luttenberg hoe kinderen in de oorlog leefden

3 april Onder de indruk keren Debby Haarman, Stijn Dijkman, Luca Meulman en Denzel Nekkers terug van hun reis in de tijd. Zij hebben zojuist ontdekt hoe het was om in de oorlog te leven voor de Joodse vluchteling Eva, het Nederlandse NSB-meisje Nelly, Jan met ouders in het verzet en Henk uit een alledaags gezin.