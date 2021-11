Heldhaftig: Dini (82) en dochter Mirjam (52) uit Raalte lokken oplichters in de val: ‘Enorm spannend’

Zwemlessen voor Alzheimer­pa­tiën­ten in Raalte: ‘Mijn moeder vergeet veel, behalve deze zwemles’

Sinds drie weken kunnen mensen met Alzheimer en geheugenproblemen zwemmen met mantelzorgers en vrijwilligers in Sportcentrum Tijenraan in Raalte. Vanmorgen lag de 63-jarige Francis Nieuwenhuis uit Schalkhaar in het water. Ze vertelt hoe de zwemlessen haar op de been houden. ,,Toen ik de diagnose kreeg verzandde ik.’’

2 november