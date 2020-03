Henk en Jannie uit Heino willen met de camper van Portugal naar Nederland, maar dat is een hele klus

De grens tussen Portugal en Spanje is vanwege de coronacrisis gesloten. ,,Maar we hebben net gehoord dat de grens voor tien dagen open gaat en we toch met de auto door Spanje kunnen’’, meldt Jannie Veltmaat telefonisch vanuit de Algarve, waar ze met manlief Henk in Albufeira op een grote camping vertoeft. ,,We hebben wel een speciaal toestemmingsformulier nodig om op de Spaanse wegen te mogen rijden. Dat moesten we digitaal aanvragen en dat hebben we gedaan. We hopen het formulier gauw te ontvangen, zodat we kunnen gaan rijden. Hopelijk kan dat vrijdag of komend weekend.’’