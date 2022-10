Henk en Marian uit Heino bouwden in 1984 al gasloos: ‘Dat de aarde opwarmt, wisten we tóen ook’

Vér voordat energiezuinig wonen een groot thema was, waren Henk Schreij (76) en Marian Prast (70) al bezig met duurzaamheid. In 1984 bouwden ze hun huis in Heino met alle energiezuinige maatregelen die er bijna veertig jaar geleden voor handen waren en ze zijn daarna nooit opgehouden met verduurzamen. ,,Mensen verklaarden ons voor gek dat we geen gasaansluiting wilden. Nu hebben we al jaren geen energierekening.’’

,,Zonder revolutionaire technieken, maar met logisch nadenken hebben we een woning die zo min mogelijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde’’, steekt Henk Schreij van wal. Voor hem was het in 1984 volslagen logisch om een huis te maken met zo min mogelijk impact op het klimaat. ,,Ik vind het ongelofelijk dat het nu pas actueel is, terwijl het in die tijd al duidelijk was dat de aarde opwarmde. Iedereen kon het weten en wist het ook wel.’’

Toen ze bijna veertig jaar geleden met een kleine beurs een stukje grond in Heino kochten, heeft de technisch onderlegde Henk goed nagedacht over een energiezuinige opzet. Het resultaat: een woning met kleine ramen aan de noordkant (want: koud) en grote ramen aan de zuidkant (want: zon).

Daarnaast dikke muren (20 centimeter isolatie) en met de slaapkamers deels ondergronds, in een souterrain. ,,Een meter onder de grond is het altijd 8 graden. Dat betekent dat het in de winter nooit ijskoud wordt in onze slaapkamer en in de zomer is het er heerlijk koel’’, zegt Henk.

Volledig scherm Met kleine ramen aan de noordkant, grote ramen aan de zuidkant én een 'ondergrondse' slaapkamer waren Henk en Marian hun tijd ver vooruit als het om duurzaamheid gaat. Tegenwoordig liggen er, natuurlijk, ook zonnepanelen op hun huis. © Enzio Ardesch