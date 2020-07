Hennepkwekerij in Raalter woning

Nog geen stormloop in Salland voor kleine evenemen­ten: ‘Dit feest kan en ga je niet in het klein doen’

4 juli Met zes vergunningsaanvragen voor evenementen in Salland is het nog geen drukte van belang op de gemeentehuizen van Raalte en Olst-Wijhe. Vanaf begin juli zijn kleine evenementen in Nederland weer toegestaan en gemeenten juichen organisatoren toe met ideeën te komen. Vanwege teveel onduidelijkheden vanuit de overheid besluiten organisaties een jaar over te slaan.