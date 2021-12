Herbouw dorpshart Lierderholthuis begonnen, gemeente staat garant voor half miljoen euro

GGD heropent testloca­tie in Raalte om aan vraag te kunnen voldoen: ‘Betere spreiding in IJsselland’

De roep om een extra testlocatie in IJsselland is gehoord. De GGD opent begin december een testlocatie in Raalte, in uitgaansgelegenheid Bij Lampe. Door het stijgende aantal testafspraken wil de GGD aan de vraag kunnen voldoen. Eerder deze maand liet burgemeester Martijn Dadema al weten in gesprek te zijn over een heropening in zijn gemeente.

29 november