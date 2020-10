Het Buitenhuys in Heino belde vaste gasten op voor laatste avondmaal: ‘Van vakantie teruggekomen’

Raalte financieel ruim in jasje: ‘Corona­vang­net' op komst voor organisa­ties in moeilijkhe­den

1 oktober Het is geen geheim dat de gemeente Raalte er qua financiën goed op staat. In tijden van het coronavirus wil de gemeente helpen waar het kan. Naast alle landelijke regelingen voor organisaties, ondernemers en verenigingen, wil de gemeente twee keer een half miljoen euro beschikbaar stellen voor organisaties in het nauw. Ook gaan verschillende projecten 'gewoon’ door.