Het Buitenhuys verbreedt de horizon met nieuw team: ‘Hier kan veel meer dan ’s avonds een mooi bord serveren’

Henk en Riny, 60 jaar getrouwd en compleet kampeergek: ‘We namen zelfs de handwrin­ger mee’

Tijdens een wandeling door het stadspark in Rijssen sloeg de vonk over tussen Henk (83) en Riny Schulenburg (81). Het krasse paar is 60 jaar in de echt verbonden. De liefde voor elkaar is na al die jaren nog even groot. Net als hun gezamenlijke passie voor zingen en kamperen.