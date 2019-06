Het gaat er ontspannen aan toe bij Theater aan de vijver

,,Dit is toch prachtig? Zo leren ze ook nog wat’’, zegt een oudere vrouw tegen een vriendin. Beiden kijken ze naar de kleinkinderen die met bakjes water een waterrad aan het werk zetten. Het is één van de activiteiten op het kinderplein bij het Theater aan de vijver.

De hele opzet van het nieuwe theaterfestival bij het Hoftheater in Raalte is vooral gericht op jonge kinderen, met muziek, kindertheater en spelletjes. Want als de kinderen het leuk hebben, vinden de (groot)ouders het ook leuk, weet de organisatie achter Theater aan de vijver. Ondanks het warme weer nemen heel wat mensen de moeite om naar het kleine festival te komen. En die komen niet voor niks. Alsof de programmamaker al aanvoelde dat het warm zou worden, is het vooral een heel relaxed festival. Rustig zitten op bankjes en geïmproviseerde stoeltjes onder de parasols, luisteren naar a-capellamuziek, met een speciaalbiertje of een ijsje van de Rosahoeve.

,,Het was al langer een wens om de tuin achter het theater te benutten en hiermee hebben we een mooie invulling gevonden’’, zegt organisator Mirjam Borger van het Hoftheater.

Jonge gezinnen

Naast het benutten van de tuin, had het Raalter theater nog een andere reden om dit festival te organiseren. Het theater wil namelijk dolgraag jonge gezinnen aantrekken, maar heeft net als andere theaters moeite deze doelgroep te bereiken. Met een festival in de sfeer van Oerol, het Deventer Stadstheater of Zwolle Unlimited wil het nieuw publiek op een laagdrempelige manier kennis laten maken met theater. ,,Stöppelhaene richt zich vooral op muziek, wij op theater, kunst en cultuur’’, zegt Borger.

Gratis toegang

De toegang is gratis om het zo laagdrempelig mogelijk te houden, al moet er voor een deel van de activiteiten wel betaald worden. Voor vijf euro kan een voorstelling worden bekeken, van Molletje Bim of van verhalenverteller Mees in het Vogelhuistheater. Het is de moeite waard, vindt de 7-jarige Lisa, die met haar moeder op de fiets naar het festival is gekomen. ,,Dat was heel leuk’’, zegt ze, als ze weer even rustig op een bankje zit. Voor de twee is het niet de eerste kennismaking met theater: ,,Zelf pak ik wel een paar voorstellingen per jaar en ik wil ook altijd graag één of twee keer met mijn kinderen naar een voorstelling’’, vertelt moeder Anja.

Merel Bonsink uit Raalte is ook tevreden. Vanuit een door haar vader omgebouwde Volkswagen T1 verkoopt ze koffie, thee, appeltaart en andere koeken. ,,Het is de eerste keer, maar het gaat goed’’, zegt ze. ,,Een leuk festival.’’

Meerdaags