Het merk Raalte als saus over de gehele gemeente: dit ga jij er als inwoner van merken (of ervan profiteren)

Gebouw van Carmel College Raalte voorlopig niet vrij voor woningbouw, andere locaties wél onder de loep

Wonen in een schoolgebouw. Voor Raalte zit het er (nog) niet in. Het ‘LTS-gebouw’ van het Carmel College Salland aan de Zwolsestraat staat op de nominatie om afgestoten te worden. De lokale CDA zag daarom kansen voor woningen. De locatie blijft echter nog even in gebruik, waardoor woningen niet mogelijk zijn. Wel is de gemeente Raalte al bezig met de transformatie van andere bestaande panden.

7 april