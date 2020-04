Het regent lintjes! Deze mensen uit de gemeente Raalte krijgen een lintje in de Orde van Oranje Nassau

Loeck Tomassen (68) uit Heeten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tientallen jaren loopt en rent Loeck Tomassen als vrijwilliger rond bij voetbalvereniging S.V. Heeten. Hij is daar clubscheidsrechter en maakt onderdeel uit van de schoonmaak- en onderhoudsdag. Voor de veiligheid van evenementen moet je ook bij Loeck zijn. Al ruim twaalf jaar is hij voorzitter van de Stichting Host Security. Zij beveiligen dorpsevenementen in Heeten. In 2014 begint Loeck aan diverse klussen. Zo wordt hij mede-oprichter van de Energie Coöperatie Endona in Heeten. Zij zetten zich in voor de realisatie van diverse zonneparken. Ook werkt hij als vrijwilliger bij Stichting Duurzaam Heeten. Loeck draagt de zorg voor het opruimen van zwerfafval. Verder is Tomassen actief bij het Kulturhus Trefpunt Heeten, waar hij achter de bar staat en penningmeester is.