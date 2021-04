Het regent lintjes in de gemeente Raalte, want 11 heren krijgen er eentje

LINTJESREGEN 2021Een feestelijke dag voor maar liefst 11 inwoners uit de gemeente Raalte. Tien van hen mogen vanaf vandaag met trots zeggen dat ze Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn. Een iemand is Officier in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Burgemeester Martijn Dadema neemt vandaag telefonisch contact op met de gelukkigen.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Arno Kramer (75, Broekland)

Hij is internationaal bekend als beeldend kunstenaar en auteur. Door zijn niet aflatende grote inzet voor de Nederlandse tekenkunst staat hij ook wel bekend als ‘Mister Drawing’. Zijn werken worden wereldwijd tentoongesteld in musea en in particuliere- en bedrijfscollecties. Hij is groot promotor van de Nederlandse tekenkunst en opende het eerste en enige centrum voor tekenkunst in Nederland, het Drawing Centre in Diepenheim.

Volledig scherm Arno Kramer uit Broekland.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nico Dijkman (59, Mariënheem)

Dijkman is jarenlang voorzitter van en vrijwilliger bij Plaatselijk Belang Mariënheem en betrokken bij de verkeerscommissie. Hij zet zich met name in op onderwerpen als de doorkruising van de provinciale weg en de veiligheid rondom de Hellendoornseweg. Daarnaast was hij negen jaar organisator van het jaarlijkse paasvuur en was hij tien jaar medeorganisator van Houtdorp Mariënheem, een tweedaagse herfstactiviteit voor kinderen.

Volledig scherm Nico Dijkman (59) rechts op de foto. © Lenneke Lingmont

Ton Elders (70, Heeten)

Elders was 13 jaar lang vrijwilliger van T.C. Heeten. Hij droeg zorg voor het onderhoud van de tennisbanen en fungeerde als toernooileider. Tot 2019 was hij mantelzorger van zijn broer die in een gezinsvervangend tehuis woonde. Daarnaast was hij tot 2019 bestuurslid en voorzitter van de Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten. Elders onderhield de contacten met de grondeigenaren, donateurs en de ondernemers en was de drijvende kracht achter het onderhoud van de paden.

Han Holtkuile (52, Heino)

Naast zijn werkzaamheden bij Carmel College Salland is hij vanuit zijn functie op vele fronten actief als vrijwilliger bij de school. Hij organiseerde buitenlandse reizen voor de leerlingen, zoals een trektocht door de woestijn van Marokko en een overlevingstocht in Lapland. Sinds 1989 is hij secretaris van en vrijwilliger bij de Muziekvereniging Ons Genoegen in Heino en is hij trompettist bij de Protestantse Gemeente te Heino.

Volledig scherm Han Holtkuile uit Heino op de foto met oranje shirt. © Gerard Vrakking

André Holtmaat (53, Mariënheem)

Sinds 2004 is Holtmaat bestuurslid en voorzitter van de Stichting 't As-Spel in Mariënheem. Hij werkt mee aan het onderhoud van de sporthal en zet zich in voor de renovatieprojecten. Daarnaast startte hij in 2019 met het duurzaamheidsproject. Naast zijn werkzaamheden bij de sporthal zet hij zich in voor verschillende evenementen in het dorp, zoals de wandeldriedaagse.

Gerard Melenhorst (84, Raalte)

Al bijna veertig jaar zet Melenhorst zich in als vrijwilligers bij Stichting Scouting Miguel Pro groep Raalte. Hij zorgt voor het onderhoud van het terrein en de omliggende weg. Ook is Melenhorst betrokken bij de Stöppelhaene. Daar is hij beveiliger en verkeersregelaar. Ook zette hij zich van 1997 tot 2018 in bij Ribs & Blues, waar hij bijdroeg aan het opbouwen en afbreken.

Volledig scherm Archiefbeeld van Gerard Melenhorst achter zijn zelf gefabriceerde straatveegmachine.

Lois Oosterlaar (64, Luttenberg)

Al meer dan veertig jaar is Oosterlaar vrijwilliger bij Gemeenschapscentrum Elckerlyc waar hij voor het onderhoud zorgt. Even lang is hij ook betrokken als vrijwilliger bij Tennisvereniging Luttenberg. De sportieve zestiger is daarnaast vrijwilliger bij SDOL Luttenberg en Stichting Sportbelangen Luttenberg.

Herman Overkamp (79, Heino)

Ruim 23 jaar lang was Overkamp bestuurslid bij Plaatselijk Belang, waar hij onder meer voorzitter was van de werkgroep buitengebied. Sinds 1999 is hij lid van de werkgroep Geschiedenis van Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ in Heino. Hij bracht vijf boeken uit in de serie ‘Boerderijen, veldnamen en wegen rond Heino’.

Herman Reimert (74, Raalte)

Herman is een halve eeuw vrijwilliger en bestuurslid bij Muziekvereniging Sint Caecillia Raalte. Daarbij is hij betrokken bij het werven van fondsen. Reimert is daarnaast vrijwilliger bij Ribs & Blues en bij de Kerk Heilige Kruisverheffing in Raalte. Sinds 2012 is hij ook vrijwilliger bij Stichting Muzieknetwerk Salland, waar hij zorgt draagt voor het vervoer van muziekinstrumenten naar basisscholen in de regio.

Volledig scherm Herman Reimert, tweede van links. © Gerard Vrakking

Maikel Schotman (45, Heino)

Bij de jeugdafdeling van VV Heino is hij een bezige bij. Al ruim 20 jaar is Schotman vrijwilliger bij de jeugdafdeling, leider van diverse jeugdteams en regionaal betrokken als coördinator van de schooltoernoooien. In 2016 werd hij door de club benoemd tot vrijwilliger van het jaar. Het jaar daarop werd hij lid van verdienste bij de club.

Richard Woolderink (65, Raalte)

Als je Raalter historie zegt, zeg je Richard Woolderink. Hij is oprichting van de Raalte-Clopedie, die de historie van de gemeente archiveert en in beeld brengt. Hij draagt zorg voor het achterhalen en digitaliseren van oud foto- en filmmateriaal en archiveert ze. Hij beschikt over een archief van ongeveer twee miljoen negatieven. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Stichting Oogstfeest Stöppelhaene en is hij auteur van het boek ‘Raalte in oorlogstijd 1940-1945.

Volledig scherm Richard Woolderink uit Raalte. © Gerard Vrakking

