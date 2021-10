Het Trauma van Sotsji zal nooit verdwijnen, maar Jan Smeekens heeft zichzelf teruggevonden: ‘Litteken zal altijd groot blijven’

Video Ploeteren door een modderige visvijver en paardenbak in Broekland: lopers eerste Broeksta­cle Run gaan als de brandweer

Zeven kilometer rennen over een modderig parcours. En dan eindigen in een koude plas water. Als hardloper moet je er wat voor over hebben om de eerste Broekstacle Run te doorstaan. Honderden deelnemers trotseren de vele hindernissen.

17 oktober