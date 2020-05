Het wonder van Lierderholthuis: hoe dit zwembad het huis van Andy en Daphne uit de brand hielp

videoHet drama in Lierderholthuis had veel groter kunnen zijn als de brandweer maandagmiddag geen uitzonderlijke prestatie leverde. Het woonhuis en het dorpshuis, dat aan het afgebrande café d’Olde Wettering vast zitten, zijn gespaard gebleven. Andy en Daphne Coers wonen nu naast het café, maar zijn de oud-eigenaren en woonden jarenlang boven de kroeg die in vlammen opging. Ze vertellen over hun geluk en waarom het zwembad de redding was.