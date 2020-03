Hier in Heino komt zo goed als zeker een beachveld voor volley- en handballers

Ondanks verplaat­sing of afgelas­ting geen financiële gevolgen voor deze kleine Raalter evenemen­ten

26 maart Tussen alle afgelastingen door maakt de organisatie van het tweedaagse Legends of Rock in Raalte bekend dat het feest wél doorgaat. Niet in juni, maar in september. Raalte in de Smaak gaat niet door, terwijl dat evenement ook in september is. Hoe passen de evenementen zich aan? En kunnen zij eventuele financiële gevolgen opvangen?