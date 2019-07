Hier was het in de afgelopen nacht het koelst: ‘slechts’ 19,8 graden

Warme bel

Hoe kan dat? Het is een vraag waar meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza even over moet nadenken. ,,In Deelen is het vaak in de nacht erg warm. Dat heeft te maken met de ligging op de Veluwe. Het is opmerkelijk dat het verschil zo groot is", vindt Klaassen. ,,Lokale effecten kunnen een rol spelen, zoals wind, overtrekkende wolkenvelden en de bodemgesteldheid. Kijk je naar de temperaturen die bij andere stations zijn gemeten, dan lijkt het alsof er vannacht een warme bel over het midden van het land is getrokken. In het oosten waren de temperaturen wat lager.”