Hierom begint Leon uit Broekland met een wandeling van 1902 km

Vandalen gooien achtergela­ten fiets door schoolruit in Heino

11 november Opnieuw is een fiets vernield op het schoolplein van de katholieke Dalton basisschool De Dolfijn in Heino. Dit weekend is met een fiets een ruit van de entree van de school kapot gegooid. ,,Ik heb een mail uitgedaan naar alle ouders met de oproep dat ze er echt voor moeten zorgen dat voor het weekend alle fietsen van kinderen meegenomen worden. Want het is nu al de derde of vierde fiets die dit jaar vernield wordt”, zegt directeur Arno Roelofs in reactie op de schade.