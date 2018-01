Hilarisch promotiefilmpje 'Made in Raalte' over bescheidenheid en trots

videoScheveningen wordt in een tv-commercial neergezet als 'The Hague Beach'. Raalte doet het anders. Het dorp wordt gepromoot met de online video ‘Made in Raalte’. En dat gaat als een dolle.

De bijna vier minuten durende promotievideo over de Raalte is even onderhoudend als hilarisch. In het bijna vier minuten durende promotiefilmpje zijn allerlei producten te zien die gemaakt zijn in Raalte en de hele wereld overgaan. Met een vette knipoog naar de introverte en bescheiden inborst van Raaltenaren.

Hoe zijn de makers Ernst Wijnands en Jaco Schuurman er op gekomen?

,,We hebben een aantal brainstormsessies gehad’’, vertelt een van de makers, Ernst Wijnands. ,,Uiteindelijk kwamen me al pratende op de slogan ‘Made in Raalte’. Dat vonden we zelf een briljante vondst. Dat is het thema geworden in het filmpje.’’

Laarzen van Dunlop in Schotland, made in Raalte, houten klompen in Shanghai, made in Raalte, landbouwmachines van Veenhuis in Nieuw Zeeland, made in Raalte. Het is nogal een opgave om die opnames ver over de grens te maken. Hoe hebben jullie dat voor elkaar kregen?

,,We hebben veel medewerking gehad van de ondernemers uit het filmpje'', aldus Wijnands. ,,Ze hebben hun klanten gevraagd mee te werken aan de productie. Zo hebben we ook de buitenlandse inbreng in de video kunnen verwerken.''

De videoproductie 'Made in Raalte' is in ieder geval meer dan tienduizend maal bekeken, zo schatten de makers Ernst Wijnands en Jaco Schuurman van Iris Media in. Maar precies weten ze dat niet, waarom niet?

,,De video is via vele kanalen de wereld in gestuurd, via LinkedIn, Youtube en wordt zo weer verder verspreid. Het gaat alle kanten op. Daardoor kun je niet meer exact nagaan hoe vaak het origineel vanaf de bron gezien is. Maar we zijn er zeker tevreden over.’’

De nieuwjaarsreceptie in Raalte was een mooie gelegenheid om het filmpje ‘Made in Raalte’ te tonen, maar de lancering was al tijdens het Regiocongres in Zwolle een paar weken geleden. Hoe is de video buiten Raalte ontvangen?

,,In Zwolle was het moment dat het filmpje voor het eerst werd vertoond. Dat was een bijzonder moment’’, zegt Ernst Wijnands. ,,De eerste reacties. De lach aan het eind. We hadden de video speciaal voor dat congres ontwikkeld. We zijn er maanden mee bezig geweest. We hebben er veel moeite voor gedaan om het zo goed mogelijk de wereld in te sturen. Dat is volgens ons gelukt.’’

Het gaat over Raalter bescheidenheid, nuchterheid en trots. Nu deze video de wereld over gaat, rijst de vraag: komt er een vervolg?

,,De slogan Made in Raalte is goud, daar waren we van overtuigd toen we het bedachten. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen. We kunnen het nog meer body geven. Dus ja, de bedoeling is om hiermee verder te gaan. Wat ons betreft. We staan écht nog aan het begin. Maar ik heb geen idee hoe het vervolg er uit komt te zien. De gemeente Raalte is de opdrachtgever, dus we zullen zien of er een vervolg komt.’’