Hitmachines strijken neer in Raalte tijdens Stöppelhaene: ‘Gelukkig veel kunnen doorschuiven’

VIDEO Overleden vinylkun­ste­naar Henk Zielman (67) uit Raalte kreeg bedankjes van Merkel en Typhoon

Henk Zielman was fervent en bekend muziekliefhebber en had zijn hart verpand aan vinyl. Hij was zo verzot op elpees dat hij er zelfs kunstwerken van maakte, waarmee hij regelmatig in Raalte exposeerde en die hij wereldwijd aan artiesten schonk. Hij is op 67-jarige leeftijd overleden.

8 juni