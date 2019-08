Hockeyclub Raalte maakt een draai om jeugd de ruimte te geven

Waar in het algemeen dorpen, verenigingen en regio's kampen met vergrijzing, heeft de hockeyclub uit Raalte juist ‘last’ van het omgekeerde. Van de pakweg 200 leden is zeker 85 procent jeugdlid. Als het al niet meer is, zegt voorzitter Cor Verbaas. ,,We groeien wel als vereniging, maar voornamelijk door de aanwas van jeugdleden.”

Vertrek

De oorzaak van de ‘vergroening’ van de club? ,,Raalte is natuurlijk geen studentenstad. We zien dus dat na de middelbare school heel veel leden uit het dorp en bij de club vertrekken. Die gaan studeren in Groningen of Utrecht. Het wordt steeds moeilijker om seniorenteams op de been te krijgen. Dat moeten we als vereniging accepteren.”

Knel

Tot een aantal jaar geleden had de vereniging nog zes seniorenteams. Komend seizoen moet de club het doen met één senioren herenelftal, waar het restant van het eerste damesteam van afgelopen jaar zich bij aansluit en één seniorenteam. De rest van de vereniging valt onder de jeugd of de jongste jeugd. En juist daar knelt het. De jeugd kan niet in de late avonduren trainen en alle wedstrijden moeten worden gespeeld op zaterdag. ,,Daardoor speelden sommige van onze jeugdteams op zaterdag pas om 17.30 uur. Dat is best laat,” vindt Verbaas.

Geluk bij een ongeluk is dat de jongste jeugdteams niet op een volledig, maar op een half veld spelen. Dus komt er daadwerkelijk meer lucht met een half veld extra, maar dan moest er wel een draai gemaakt worden. ,,Gelukkig hebben we hierover goed kunnen overleggen met de gemeente Raalte.”

Uitloop