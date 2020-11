Hoe houd je Raalter pubers van de drank? ‘Wees je als ouder bewust van je eigen drinkgedrag’

Bij Heetense familie De Raaij kun je reizen per rails boeken: ‘Treinen is veel groener en leuker dan vliegen’

20 november Melissa (25), Jessica (21) en Dennis (29) de Raaij verhuisden een jaar of negen geleden met hun ouders van Oud-Beijerland naar Heeten. In het Sallandse land is de lucht immers schoner en het land groener dan in de Rijnmond. Daar had het duurzaam denkende gezin De Raaij dringend behoefte aan. Hun ‘groene instelling’ leidde tevens tot een eigen bedrijfje: The Train Travellers.