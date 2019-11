Hoe snackbarhouder Ben als zwerver op straat belandde: ‘Humor hield me op de been’

Zwervers verblijven alleen in steden? Nee hoor, allang niet meer. In tien jaar verdubbelde het aantal daklozen in Nederland, waardoor ook kleine steden en dorpen zwervers hebben. Zoals Joël in Meppel en Ben in Wijhe. Ben heeft inmiddels onderdak. ,,De weg uit de rioolbuis was lang en smerig.’’