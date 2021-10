Hoe staat het ervoor met Cultuurboerderij Strunk? Raalte laat nog niets los: ‘Het is oorverdovend stil’

VIDEO Wolf op beeld, vlak bij nieuwe slachtpar­tij Sallandse schapen: ‘Wat gaat er allemaal nog komen?’

3 oktober De angst zit erin bij schapenboeren in Salland. Nadat donderdag al meerdere schapen werden geslacht, sloeg afgelopen nacht zo goed als zeker weer een wolf toe op meerdere boerderijen in Heino. Een wildcamera vlak bij een van beide weilanden legde het hongerige beest vast. ,,Wat is het vervolg van dit verhaal? Wanneer stopt dit eens een keer?’’