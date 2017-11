Hoe tijdelijk is pop up store in Raalte?

In den beginne waren familieleden en vrienden zo aardig om er flink op los te kopen. Maar ook in de tweede en derde week bleven de klanten komen. De allereerste pop up store in Raalte lijkt een succes. Het behoort tot de initiatieven om de leegstand van winkelpanden in dit dorp tegen te gaan.

De wegbereider voor een nieuwe generatie ondernemers in Raalte heet Marcel van de Poll (30). Deze inwoner van Wezep mag drie maanden tegen een gereduceerde huurprijs uittesten of zijn winkel in De Waag toekomstbestendig is. De eigenaar van het pand kan eindelijk weer wat verdienen. En de bezoekers van het Raalter centrum wordt voortaan de lelijkheid van een leegstaand pand bespaard.

Voor een startende ondernemer ben je niet piepjong meer. Wat heb je tot dusverre uitgevoerd?

Van de Poll: ,,Winkeltje spelen heb ik altijd mooi gevonden. Daar word ik gelukkig van. Als kind handelde ik al in konijnen en de opbrengsten van mijn moestuintje. Ik hielp ook in de patatzaak van ome Jan. Op mijn vijftiende ben ik gestopt met school en heb ik daar vast werk gekregen. Als ome Jan op vakantie ging, regelde ik alles. Ik was al 22 jaar toen ik aan de sprinthavo ben begonnen. Twee jaar geleden heb ik een heao-studie voor detailhandel afgerond.''

Wat verkoop je zoal?

,,Drogisterij-artikelen, parfumerie en cosmetica, cadeausets, schoonmaakartikelen, schoenen en kleding. Anderen roepen het, maar wij zijn écht de goedkoopste. Als dat niet zo is passen wij onmiddellijk de prijs aan, waar de klant bij is. Daar staat tegenover dat wij niet van het advies zijn. We zetten de artikelen op de stellingen en de klanten moeten zichzelf zien te redden.''

Waarom heb je gekozen voor Raalte?

,,Ik heb in Wezep en Deventer geen geschikt pand gevonden. De locatie is hier goed. Tegenover de Action, een grote trekpleister voor mijn doelgroep. Ook kon ik een lage huurprijs krijgen voor een beperkte periode. Dat is voor een startende ondernemer belangrijk. Stel dat ik een contract teken voor vijf jaar en per jaar 100.000 euro huur moet betalen. Als dat avontuur mislukt, wordt niemand daar blij van. De eigenaar en de leveranciers krijgen hun geld niet en ik ben failliet.''

Pop up store betekent tijdelijke winkel. Hoe tijdelijk wordt die van jou?