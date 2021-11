Hoe ziet de toekomst van Vakantiepark Old Heino eruit na vertrek arbeidsmigranten? ‘Plek voor jongeren uit Heino’

Video Gezond en biologisch ontbijt voor basis­school­kin­de­ren in Heino: ‘De hagelslag leek op chocolade­brok­jes’

In plaats van een rekenles of dictee met de hele school ontbijten op een biologische varkensboerderij. Alle zeventig leerlingen van basisschool De Gouden Emmer in Heino deden dat op het erf van Jeroen Neimeijer, in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. Kinderen leerden daarbij op een speelse manier het belang van een gezond ontbijt. ,,Biologische kaas en melk gaat er wel in bij mij.’’

3 november