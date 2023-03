HOFtheater in Raalte houdt benefietvoorstelling voor slachtoffers van aardbeving in Syrië en Turkije

Het HOFtheater in Raalte staat op zondag 19 maart in teken van de aardbeving in Syrië en Turkije. Daar vindt dan een benefietvoorstelling plaats voor slachtoffers van de ramp.

Met het thema ‘Bekend Maakt Bemind’ houdt het HOFtheater een benefietmiddag voor slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. In het theater is op 19 maart niet allen Syrische muziek te beluisteren, maar wordt ook het theaterstuk Gedwongen Reis gespeeld.

Het theaterstuk is gemaakt door de Syrische regisseur Nachwan Alrajab Agha en vertelt het verhaal van enkele vluchtelingen en de reis die zij maakten naar Nederland. De bijzondere voorstelling wordt uitgevoerd door een groep Syrische en Iraanse vluchtelingen die op de opvangboot in Deventer verblijven. Het stuk werd al twee keer succesvol uitgevoerd in de Deventer Schouwburg.

Zanger

Na afloop van het toneelstuk is er een optreden van de Syrische zanger en muzikant Gharib Ali. De zanger uit Utrecht vertolkt in Raalte zowel Syrische als Nederlandse liedjes. Na de voorstellingen is er vervolgens een gezellig samenzijn met artiesten en bezoekers.

De entree voor de benefietvoorstelling is gratis, maar reserveren is verplicht. Dit kan via de website van het HOFtheater. In het theater is het ter plekke mogelijk om een donatie te doen voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. Deze donatie gaat naar Giro555.