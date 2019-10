Hoftheater in Raalte presenteert ‘60 minuten met’: aftrap met burgemeester Dadema

Op woensdag 30 oktober verricht het Hoftheater in Raalte de aftrap van ‘60 minuten met…. Alles wat je altijd al wilde weten over….’ In deze tour worden bijzondere Sallanders in de schijnwerpers gezet. De eerste editie vindt plaats met Martijn Dadema, burgemeester van Raalte.

Bijzonder

In de tour ‘60 minuten met’ zet het Hoftheater steeds een bijzondere persoon in de schijnwerpers. In precies 60 minuten wordt hem/haar het hemd van het lijf gevraagd over werk en passie. Gastheer Willem Verdaasdonk, tevens eigenaar van het bedrijf Taaluilen, gaat in gesprek met deze bijzondere Sallanders.

Gratis

Woensdag 30 oktober geeft Martijn Dadema, burgemeester van Raalte, de aftrap. Vragen die aan de orde komen: hoe is het om burgemeester van Raalte te zijn, wat is zijn kijk op Salland en de Sallanders en wat zijn z'n ambities. En ook de kwestie: wanneer ben je nou een goede burgemeester? De speciale aftrap met de burgemeester is gratis toegankelijk.

Andere gasten