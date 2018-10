Het HOFtheater in Raalte ademt zaterdag een en al nederpop. Nol Havens (VOF de Kunst) en Erik Mesie (Toontje Lager) staan dan als speciale gasten van Nederpop All Stars op het podium in Raalte, die er het programma van hun tweede theatertournee komen testen. Nederpop All Stars bestaat zelf al uit muzikanten die betrokken waren bij een reeks Nederlandstalige hits als België, Vriendschap, Stiekem gedanst, Eén kopje koffie, Suzanne, Laat me en De Bom. Met Nol Havens (VOF de Kunst) en Erik Mesie (Toontje Lager) als speciale gasten verwacht het HOFtheater nog meer onvervalst genieten van een avond in je moerstaal. Het optreden begint om kwart over acht.