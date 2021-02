Hoge woningbouwambities in Raalte: komende jaren niet 700, maar tot wel 2000 woningen erbij

Kinderdag­ver­blijf uit Laag Zuthem overspoeld met spullen nadat alles werd verwoest bij grote brand

23 februari Bij de grote brand in een loods aan de N35 bij Laag Zuthem zag kinderdagverblijf Fontana letterlijk alle spullen in rook opgaan. Van speelgoed tot luiers en van koelkasten tot de bolderkar: alles ging verloren. Een paar dagen later ziet de wereld er heel anders uit voor het kinderdagverblijf en voor manager Evelien ter Schegget. Mensen uit de buurt doneren massaal spullen. ,,Het is prachtig hoe de wereld in elkaar zit.”