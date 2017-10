Honderden tekenen petitie voor behoud synagoge Raalte

Boeren blij met 'hun' minister van Landbouw, Carola Schouten

19:56 Met de installatie van het kabinet Rutte-III is de landbouw niet langer een ondergeschoven kindje op Economische Zaken, en de sector is ook niet 'afgescheept' met een staatssecretaris. Na zeven jaar is er weer een aparte minister van Landbouw: Carola Schouten (ChristenUnie).