Hongkong lonkt voor Lars Dekker (18) uit Heino tijdens Aardrijkskunde Olympiade

Raalte gaat analfabeet nu actief opsporen

1 juni De gemeente Raalte gaat actief mensen opsporen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven. Dat meldt wethouder Gerria Toeter. Het is de bedoeling dat zij dat alsnog leren, al dan niet met zachte dwang. Raalte loopt hiermee vooruit op landelijk beleid.